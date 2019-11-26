Trakya Üniversitesi’nde kadınlarda idrar kaçırma, önlenmesi ve korunma konuşuldu

Trakya Üniversitesi’nde, tüm dünyada ve ülkemizde yaygın olarak görülen “kadınlarda idrar kaçırma sorunu” konuşuldu.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, idrar kaçırma hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen “Kadınlarda İdrar Kaçırma Sorunu: Önlenmesi ve Korunmaya Yönelik Öneriler” isimli bilgilendirme toplantısında konuşan Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, toplumda sıkça karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olan “idrar kaçırma” konusunda, merak edilenleri tüm yönleriyle anlattı.

Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, idrar kaçırma sorununa yol açan risk faktörleri, idrar kaçırmanın gündelik yaşama etkileri, dikkat edilmesi gereken noktalar ve tedavi süreci hakkında konuşarak, kadınlar arasında sıkça karşılaşılan “idrar kaçırma sorununun” bir hastalık değil, semptom olduğunu söyledi.

İdrar kaçırmanın günlük yaşamda hijyenik ve sosyal problemlere yol açan ve hastalarının yaşam kalitesini düşüren istemsiz idrar kaçırma durumu olarak tanımlandığını ifade eden Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, “Kadına sıkıntı veren, yetersizlik duygusu hissettiren bir durumdur ve önemli psikolojik sorunlara neden olmaktadır. İdrar kaçırma, yaşamı tehdit eden bir hastalık olmasa da devamlı ıslaklık ve bu durumun yol açtığı irritasyon, depresyona varan boyutlarda duygu durum değişikliklerine yol açabilmektedir.” ifadelerine yer verdi.

İstemsiz idrar kaçırmanın, hastaların günlük aktivitelerini, iş yaşamlarını ve sosyal yaşamın pek çok anını olumsuz etkilediğini söyleyen Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, bu sorunun tıbbi olduğu kadar sosyal bir problem olduğunu belirtti. Pek çok kişinin bir çeşit idrar kaçırma hastalığına yakalanabildiğinin altını çizen Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, hastanın bu durumda ortaya çıkan utanç yüzünden, sıvı alımından ve sosyal ilişkilerden kaçınmakta olduğunu sözlerine ekledi. Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt “Kadınlar idrar kaçırmayı, yaşlanma sürecinin bir parçası veya çocuk doğurmanın tedavi edilemez ve çaresiz bir sonucu olarak görmekte ve tedavi arayışına girmemektedir” dedi.

Her üç veya dört kadından birinin idrar kaçırma probleminden yakındığına işaret eden Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, idrar kaçırma probleminin özellikle kadınlarda çok görülen sorunların başında geldiğini söyledi.

İdrar kaçırmanın önlenmesi ve korunmak için kadınlara birtakım tavsiyelerde de bulunan Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, “Bireylerin, vücut kitle indeksine uygun ölçü ve kiloya sahip olup, fazla kilo almamaya dikkat etmesi gerekir. Sigara içilmemeli ya da kullanılıyorsa bırakılmasını tavsiye ediyoruz. Kronik kabızlık da idrar kaçırma sorunu için potansiyel risk faktörlerinden biri olarak görülmekte. Kabızlığın giderilmesi için; diyete lifli gıdalar eklenmeli, sıvı alımı artırılmalı, düzenli egzersiz, rutin bir dışkılama programı oluşturmalı ve şiddetli durumlarda laksatif kullanılmalıdır. Günlük sıvı alımına da dikkat etmeliyiz. Günlük, 1.52 litre sıvının altına düşmemeliyiz. Yaz aylarında terleme ile sıvı kaybı fazla olduğu için özellikle 22,5 litre sıvı tüketilmeli önerisinde bulunuyoruz. Sıvı alımı olarak öncelikle su tercih edilmelidir. İdrar kaçırmayı arttırdığı düşünülen içecek ve yiyeceklerden de kaçınılmalıdır. Acıbaharatlı yiyecekler, asitli içecekler, meyve suları, alkol, limon ve ağır kokulu peynirler gibi bazı gıda maddeleri mesane tahrişine neden olabilmekte. Günlük kafein tüketim miktarı da dikkat çektiğimiz konulardan biri. Kafein, diüretik etkili olup mesane kasını uyararak, idrara çıkma hissini artırmakta ve idrar kaçırmayı tetiklemektedir. 2 gram çözünebilir kahve+200 ml suda hazırlanan kahve maksimum 108 mg, bir fincan Türk kahvesi yaklaşık 60 mg, bir bardak çay ortalama 50 mg kafein içermektedir. Pek çok çalışmada, yetişkinler için tüketilebilecek kafein miktarının günde 300 mg (yaklaşık 34 fincan çözünebilir kahve ya da 56 büyük bardak çay) olduğu belirtilmiştir.” açıklamasında bulundu.

İdrar kaçırmanın, karın içi ve üreme organlarına destek olan pelvik taban yapı fonksiyonlarında bozulma sonucu ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, pelvik taban rehabilitasyonları ve egzersizleriyle sorunun ortadan kalkabileceğini işaret etti. Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, konuya ilişkin “Korunma ve tedavide, pelvik taban kas egzersizlerinin (Kegel Egzersiz) rolü büyüktür. Pelvik taban kas egzersizleri, pelvik taban kaslarının kasılıp gevşetilerek güçlendirilmesidir. Pelvik taban kas egzersizleri, karın içi basınçta artış olduğunda pelvik taban kas gücünü ve tonüsünü artırarak kontinansın sağlıklı bir biçimde oluşmasını sağlamaktadır. Kadınların gebelikdoğum, menopoz ve yaşlılık süreçlerini içine alan tüm yaşam dönemlerinde, karşı karşıya kaldıkları risk faktörleri sonucu ortaya çıkabilecek idrar kaçırmadan korunma ve tedavisinde, pelvik taban kas egzersizlerinin düzenli uygulanması önemlidir. Edirne’de 559 kadın üzerinde yaptığımız çalışmamızda kadınların yüzde 83.5’inin pelvik taban kas egzersizleri hakkında bilgisi olmadığını saptadık. Bu konuda uzman sağlık personeli tarafından kadınlara verilecek pelvik taban sağlığı ve pelvik taban kas egzersizleri bilgilendirme eğitimlerinin korunmayı ve farkındalığı artıracağını düşünüyorum” dedi.

EDİRNE 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:37

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