Küskün dosta özel kulübe

Edirne'de polislerin beslediği ve karakolun taşınmasıyla üzülmeye başlayıp polislere küsünce, polisler tarafından ekip otosuyla yeni karakola götürülen sokak köpeği kulübesine kavuştu.

Dilaverbey Mahallesi'ndeki Selimiye Polis Merkezi, Umurbey Mahallesi'ndeki yeni yerine taşındı. Taşınma işlemi sırasında eski karakol binasından malzeme almaya gelen polis ekipleri, aylardır karakol önünde besledikleri ve sevdikleri sokak köpeğini karakol önünde üzgün bir şekilde yatarken gördü. Polis ekipleri, karakolun maskotu haline gelen köpeği dayanamayıp ekip otosuna bindirerek yeni karakol binası bahçesine götürdü.

Polis ekipleri, karakola geldiklerinde kendilerini karşılayan “Rıfkı”ya yiyecek vermenin dışında bir yuvaya da kavuşturdu. Bir araya gelen polis ekipleri, kış aylarında soğukta üşümemesi için Rıfkı’ya kulübe yaptı.

Polisler tarafından Rıfkı’nın tasmasına takılan zil ise, karakola gelenleri gören Rıfkı’nın hareket etmesiyle birlikte adeta polislere ikaz veriyor.

EDİRNE 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:38

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