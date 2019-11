Trakya Üniversitesi’nde “Her yönüyle İpsala” konuşuldu

İpsala’nın kurtuluşunun 97. yıl dönümünde, asırlarca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış İpsala ve çevresi ile ilgili sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve çevresel konuların bilimsel bir ortamda tartışılarak kayıt altına alınmasını ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen “Her yönüyle İpsala sempozyumu”, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, İpsala Kaymakamı Enis Arslantatar, CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, odaborsa temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte Trakya Üniversitesi tanıtım filmi izlendi.

Her yönüyle İpsala deyince, ilk gününü ve bugünü karşılaştırdığını söyleyen Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, “Bugün Meslek Yüksekokulumuz dünyada patentler alabilen öğretim elemanlarına sahip. Silikon Vadisi’ne gidebilecek projeler geliştirip oralara uzanan öğrencilere ve mezunlara sahip. Çalışma arkadaşlarımla, Yüksekokulumuz için yorulmadan, usanmadan, bıkmadan çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün düzenlediğimiz sempozyum da okulumuz e ilçemiz arasındaki güçlü bağların, ilişkilerin somut bir örneği. Her açıdan çok faydalı geçmesini diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İpsala’nın tarihinden ve öneminden bahseden Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, “Avrupa’ya açılan önemli bir kapının bulunduğu İpsala hakkında tarihinden coğrafyasına, kültüründen ekonomisine, ticaretinden sanatına her şeyin konuşulacağı böylesi önemli bir sempozyumun gerçekleştirilmesinden ötürü büyük bir mutluluk duymaktayım” dedi.

Kendisinin de bir Trakya Üniversitesi mezunu olduğunu söyleyen İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, 97.’si kutlanan İpsala Kurtuluş Günü etkinliklerine ve Her Yönüyle İpsala Sempozyumu’na katılan herkese teşekkür etti.

İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda’ya ilçe için yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür eden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu “İpsala deyince aklımıza sadece pirinç gelmesin diye İpsala’nın tarihi, arkeolojik özellikleri, coğrafyası, biyosistemi, ekoçeşitliliği gibi konuların konuşulacağı bu sempozyumu oldukça değerli buluyorum” dedi.

Geçmişin iyi bilinmesinin önemine dikkat çeken İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, “Geçmişimi tarihiyle, ekonomisiyle, yapılan alan araştırmalarıyla kısaca her yönüyle bilmek istiyorum. Sadece İpsala’nın değil Türkiye’nin her tarafında bu nitelikte çalışmalar görmek istiyoruz. Bugünlerimizi, geçmişimizi çok iyi bir şekilde öğreneceğiz. Geleceğe daha hazır bir şekilde emin adımlarla ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Dr. Nejat Veziroğlu’nun İpsalalı eşi Uluslararası Hidrojen Enerjisi Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Ayfer Veziroğlu’nun gönderdiği video mesaj katılımcılarla paylaşıldı.

Edirne’nin en önemli kurumu olan Trakya Üniversitesi’nin Edirne ve ilçelerini tüm yönleriyle ele alan, her gönüle dokunan, her sorununa çözüm önerileri üreten çalışmalar içerisinde olduğunu ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise “Edirne ve İpsala, tarihi milattan öncelere dayanan kadim yerleşim merkezleri. Edirne, medeniyetimiz ve tarihimiz açısından ifade ettiği anlamlar sebebiyle birçok araştırmaya ve bilimsel etkinliğe konu olmuş, bağrında yetişen nice güzellikler bu çalışmalar neticesinde bilim dünyasına kazandırılmıştır. Fakat İpsala ve ilçeler özelinde böyle bir çalışmanın daha önce yapılmamış olması, başta Yüksek okul Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda ve değerli çalışma arkadaşlarının yaptıkları bu bilimsel etkinliği daha anlamlı kılmaktadır. İpsala’nın tarihi, coğrafi, biyoçeşitlilik gibi birçok konuda ele alınacağı bu etkinliğin Edirne’miz, İpsala’mız ve bilim dünyasına fayda getirmesini umuyor, Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Veysi Akın’ın İpsala’nın Kurtuluşu isimli sunumuyla başlayan konuşmalar iki gün boyunca devam etti. Birbirinden önemli isimlerin önemli konulara değindiği sempozyumda bildiriler kitap olarak basılacak.

Sempozyum açılışı öncesinde Spor Toto Genel Müdürlüğü katkıları ile İpsala Kaymakamlığı ve İpsala Belediye Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen Millet Bahçesi ve Spor Tesisi’nin açılışı da gerçekleştirildi.

