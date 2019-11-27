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Trakya Üniversitesi’nin genç aşçıları, uluslararası yarışmadan ödüllerle döndü

İHA

Trakya Üniversitesi’nin genç aşçıları, uluslararası yarışmadan ödüllerle döndü

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Türkiye’nin en prestijli gastronomi yarışmalarından biri olan ''Anatolian Salon Culinary Competitions'' yarışmasında, Anadolu’dan gelen önemli ve kültürel lezzetleri, yeni nesil teknik ve ürünlerle birleştirerek birden fazla lezzet ödülünün sahibi olmayı başardı.
Bireysel kategoride altın madalya ve ekip yarışmasında klasman birinciliği kupası gibi birçok ödülün sahibi olan genç aşçılar, kazandıkları ödülleri Edirne ve Trakya Üniversitesi’ne ithaf etti. Aşçılar ve Gastronomi Derneği (AGADER) ile “Bayim Olur Musun?” Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı iş birliğinde İstanbul Yeşilköy Fuar Merkezi’nde düzenlenen “Anatolian Salon Culinary Competitions” yarışmasına, Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri damga vurdu.
Katıldığı birçok yarışma ve organizasyonda büyük başarılara imza atarak Trakya Üniversitesi’nin adını başarıyla temsil eden genç aşçılar bu kez; Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim elemanı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen öncülüğünde katıldıkları, Aşçılar ve Gastronomi Derneği Başkanı ile World Master Chef Society Türkiye Başkanı Fikret Özdemir'in jüri başkanlığını yaptığı yarışmada, birden fazla lezzet ödülünün sahibi olarak adını uluslararası arenada bir kez daha duyurdu.
Ulusal ve uluslararası şefler, Türkiye’nin her bölgesinden aşçılar, yabancı jüriler, meslek lisesi ve üniversitelerin gastronomi bölümü aşçı adayları, akademisyenler, gurmeler, mutfak yazarları, meslek eğitimcileri, blogerlar ve sosyal medya uzmanları olmak üzere binlerce kişinin buluştuğu yarışmada, sunumları ve lezzetleri ile jüriyi etkilemeyi başaran genç aşçılar, birden fazla ödüle uzandı. Yerli ve yabancı birçok usta şef, gurme, mutfak yazarı ve gastronomi uzmanından oluşan jürinin hem lezzet hem de görsel sunum açısından yarışmacıları değerlendirdiği ve notlar verdiği platformda, Trakya Üniversitesi öğrencilerinden Berk Kanat, Muhammet Burak Doğanay ve Doruk Efe Usluer bireysel kategorilerde “Altın Madalya” ile ödüllendirilirken, öğrencilerimiz ekip olarak yarıştıkları bir kategoride ise klasman birincisi olarak “Birincilik Kupası” kazanma başarısı gösterdi.
Gastronomi alanındaki başarılarına her geçen gün bir yenisini ekleyen genç aşçılar için Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Seminer Salonu’nda bir tören düzenlendi. Aşçılık bölümündeki birçok öğretim elemanı ve öğrencinin emek ve desteği sayesinde ödül almaya hak kazanan öğrenciler, “Anatolian Salon Culinary Competitions” yarışmasında kazandıkları ödülleri; Trakya Üniversitesi, Edirne ve üzerilerinde emeği olan hocalarına ithaf etti.

EDİRNE

27 Kasım 2019 Çarşamba

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  • İKİNDİ 15:31
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