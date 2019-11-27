Keşan’da boş arazide 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince, metruk evler ve ara sokaklarda yapılan incelemelerde boş arazide 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Keşan’da uyuşturucu madde satışı ve kullanımın yoğun olarak görüldüğü mahallelerde bulunan ara sokaklar ve metruk evlerde aramalar yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları aramalar sırasında ormanlık yolda bulunan bir boş arazide poşet içine saklanmış 100 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Polis tarafından el konulan haplar muhafaza altına alınırken, olayla ilgisi olan şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar başlatıldı.

EDİRNE 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:38

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