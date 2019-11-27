Enez’in 8 bin 500 yıllık tarihi su altına batırıldı

Edirne’nin Enez ilçesinde Karadeniz Havzası 20142020 Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Enez açıklarına yapay resif oluşturmak amacıyla rölyef ve heykeller bırakıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı’nın katılımıyla gerçekleştiren törende batırılan eserler ile Enez’in tarihi su altında da yansıtılması amaçlanıyor.

Karadeniz Havzası 20142020 Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Enez Kaymakamlığı tarafından yürütülmekte olan “Karadeniz Havzası’nda Ortak Kültürel Mirasın Korunması için Girişimciliğin Gelişimi için Kaynak” (TREASURE/HAZİNE) Projesi dahilinde Enez’in tarihi kültürel mirasını yansıtan 'Tanrıça Nike' heykeli, rölyef, aslan heykeli ve Enez kalesi surlarının kopyalarının yaptırılarak deniz altına indirilmesi ile oluşturulacak olan yapay resif, Enez‘de hayata geçirildi.

Enez Sahili açıklarında 18 metre derinliğe indirilecek olan eserler ile Enez’in kültürel miraslarının tanıtılıp, deniz ve dalış turizminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kendisi de su altına inip Tanrıça Nike heykelini suya batırılması işlemini gerçekleştiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, “Bu proje ile Enez’de su altında bir müze oluşturmak istiyoruz, çünkü Enez gerçekten köklü bir tarihe sahip. Enez’in neresini kazsanız bir tarihi eser çıkıyor. Dolayısıyla bazı eserler başka illerdeki müzelerde sergileniyor. Biz Enez’den çıkmış tarihi eserlerin kopyalarını su altına indirdik. Böylelikle hem tarihini öğreniyoruz, hem de deniz turizmini geliştirmek açısından çok yararlı” diyerek, dalgıçların bölgeye gelmesini ve resifi yerinde görmesini istediğini belirtti.

Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer ise, “Enez kazılarında bulunan arkeolojik eserleri biz kendimize örnek aldık. Bu eserlerin bir araya gelmesiyle birlikte Enez’in dalış konusunda bir cazibe merkezi oluşturmayı hedefliyoruz. Meriç Nehri’nin Ege ile buluştuğu yerde yaşıyoruz. Buranın 8 bin 500 yıllık bir tarihi var, yanı başımızda kuş cennetimiz ve akvaryum gibi bir denizimiz var” diyerek, Enez’in güzelliklerinin ortaya çıkmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Batırma töreninin ardından katılımcılar, Enez Kalesi ve restorasyon çalışması devam eden Fatih Camii’ni, sonra da Gala Gölü Milli Parkı’nı ziyaret etti.

EDİRNE 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:38

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