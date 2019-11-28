Edirne’de kamyonet ile yanıcı madde yüklü tanker çarpıştı:1 ölü

Edirne’de bir kamyonetin yanıcı madde yüklü tankere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kapıkule yolunda kontrolden çıkan Pavel Vasilev Pehlivanov’un yönetimindeki CB 6833 BT plakalı kamyonet, yurt dışına çıkmak için sırada bekleyen 41 YA 889 plakalı tankere arkadan çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Edirne Belediyesi İtfaiyesi ile sağlık ve jandarma ekipleri, kamyonette sıkışan sürücü Pehlivanov’u güçlükle çıkardı.

Ambulansla Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bulgaristan uyruklu Pehlivanov, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

EDİRNE 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:39

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