Cezayirli mülteciyi gasp eden 3 kişi yakalandı

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Edirne’de, Cezayir uyruklu bir mülteciyi gasp eden 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edirne şehir merkezinde gece saatlerinde 3 kişinin 1 kişiyi dövüp gasp etmeye çalıştığı bilgisini alan polis, harekete geçti. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu şüpheli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin Cezayir uyruklu olduğu belirlendi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen malzemeler, gasp edilen Cezayir uyruklu şahsa teslim edilirken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

EDİRNE 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:39

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