Adalet bebek, beşiğinde ölü bulundu

-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, annesi tarafından beşiğinde hareketsiz halde bulunan 1, 5 aylık Adalet A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Yenimescit Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde emzirdikten sonra beşiğine koyduğu bebeğini bir süre sonra kontrol eden anne Filiz A., bebeğin hareket etmediğini ve dudaklarının morardığını fark etti. Anne, hemen 112 Acil'i aradı. Adrese gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hastane morguna konulan Adalet A.'nın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, anne Filiz A.'nın ifadesine başvurdu.



EDİRNE 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:39

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