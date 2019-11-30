Edirne’de özel harekat polisleri kaza yaptı: 18 yaralı

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Özel harekat polisleri, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, Demirtaş Mahallesi’nde kaza yaptı, 18 polis hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’den yola çıkan özel harekat polisleri yoğun sis nedeniyle Uzunköprü ilçesi Demirtaş Mahallesinde görüş açısını kaybederek zincirleme kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı kazada 18 polis yaralandı. Kaza sonrasında yol kısa süre araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 18 polisin tedavileri Uzunköprü Devlet Hastanesinde sürüyor.

EDİRNE 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:41

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