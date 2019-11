Enerjinin ipek yolu Avrupa’ya bağlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “TANAP, hayalden çıkıp, gerçeğe dönüşmüştür” Aliyev: “Türkiye bugün dünya çapında güç merkezidir” Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) MS4 İstasyonu açıldı

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TANAP) Avrupa bağlantısı, Edirne’de düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Edirne’nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü’nde bulunan TANAP MS4 Ölçüm İstasyonu’nda gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili katıldı. Ayrıca, törene, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ilgili ülkelerin enerji bakanları ve üst düzey yöneticiler katıldı.

Enerjinin İpek Yolu olarak nitelenen, yüksek mühendislik kalitesinin yanı sıra sosyal ve kültürel boyutlarda da ülkeye katkı sunan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) tamamlanmasının heyecan ve gururu yaşanıyor.

21’inci yüzyılın en büyük enerji projeleri arasında yer alan TANAP’ın tamamlanan Avrupa bağlantısının açılış töreni; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’in teşrifleriyle, Edirne’nin İpsala ilçesindeki TANAP MS4 istasyonunda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği temsilcileri, SOCAR, BOTAŞ ve BP üst düzey yöneticilerinin yanı sıra enerji sektörünün en önemli aktörlerinin davetli olduğu törende sizi de aramızda görmekten onur duyarız.

Edirne’nin İpsala ilçesinin Sarıcali Köyü mevkiinde bulunan TANAP MS4 Ölçüm İstasyonu’nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güney Gaz Koridorunun ana omurgasını oluşturan TANAP’ın Avrupa Bağlantı hattı açılışı hayırlara vesile olsun. Her aşaması sabırla ve dirayetle, 7 buçuk senelik bir projeyi TürkiyeAzerbaycan iki kardeş ülke olarak başarıyla taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu proje her şeyden önce ülkeler arasında dostluğun sembolüdür. Hatırlayacağınız üzere TANAP’la ilgili 2012 yılında İstanbul’da imzalanan törenle ilk adımı atmıştık. Ardından süreç başladı ve 2018 yılında dost ve kardeş ülkelerin katılımıyla TANAP’ın Eskişehir’de açılışını gerçekleştirdik. Bütün olumsuzluklara rağmen planlandığı şekilde hamd olsun bugün ki aşamaya getirdik. Bugün verilen emeklerin boşa gitmediğini görüyoruz. Hedeflerimize ve tahattütlerimiz ile ilgili ülkelerimizin sorumluluklarını tamamlamış oluyoruz. Biz TANAP’la ülkemizin enerji kaynaklarımızı garanti almakla beraber, Avrupa’ya güvenli enerji taşıdık. Bu proje hayalden çıkıp, gerçeğe dönüşmüştür. Bu projede 6 milyar metreküpü biz, 10 milyar metreküpü Avrupa kullanacaktır. Bundan sonraki asıl sorun sınır hattından ötede bulunan komşularımıza düşüyor. İnşallah TAP’ın da 2020 yılında tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.

“Biz bunların bağırmaları, çağırmalarıyla onları oradan çekmeyiz”

Erdoğan, “Bir damla petrolü insan kanından değerli gören zihniyet barışı sağlayamamıştır. Adaleti paylaşmak varken, tehdit diline ve şantaja başvuruluyor. ‘Ben yaptım oldu’ mantığıyla kimse bir yere varamaz. Aba altından sopa göstererek, hiçbir ülke bir başka ülkeye zillet gösteremez. Bilhassa Türkiye böyle bir zillete mana gösteremez. Şu an sondaj gemilerimiz KKTC’de, Fatih ve Yavuz ile iki sismik araştırma gemimiz çalışmalarını sürdürüyor. Biz bunların bağırmaları, çağırmalarıyla onları oradan çekmeyiz. Onlar orada çalışmalarına devam ediyor. Şimdi Libya ile de anlaşma yaptık. Bu anlaşma parlamentodan da geçmek suretiyle daha da netlik kazanacak. Şimdi de Libya’yı tehdit etmeye başladı. Bizim sondajlarımızıdan çatışma ve kan değil, barış ve ferah fışkıracaktır.

“TANAP ile Avrupa ve Asya’yı tekrar birbirine bağladık”

Erdoğan, “Gelin enerjiyi bir çatışma aracı yerine, iş birliği zeminine dönüştürelim. Türkiye stratejik konumuyla enerji üreten ve tüketen ülkelerin tam kavşağında yer alıyor. Avrupa’nın 4., dünyanın 18. Doğalgaz piyayası konumundadır. Ülke nüfusumuzun yüzde 88’ine doğalgaz ulaştırdık. Doğalgaz depolama tesislerimizi 4 milyar metreküpten 11 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyoruz. Tuz gölündeki tesislerin tamamlanması ile dünyanın en büyük doğal gaz depolama tesisine sahip olacağız. Biz bugün TANAP ile Avrupa ve Asya’yı tekrar birbirine bağlıyoruz. TANAP’ın Avrupa Bağlantı açılış töreninde emeği geçen herkese özellikle şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyor. Yaşasın Azerbaycan Türkiye kardeşliği” ifadelerini kullandı.

“Türkiye bugün dünya çapında güç merkezidir”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Kardeş Türkiye toprağında olmaktan çok mutluyum. Birlikte temelini attığımız projede sona geldik. TANAP, 2012 yılında tarihi İstanbul anlaşması ile yeşil ışık yaktı. Tarihi anlaşma ile Türkiye ile Azerbaycan’ı yeniden bir araya getirdi. Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldik ve bu projeyi ortaya koyduk. TANAP’ın inşasında fedakarlık gösteren tüm insanlara teşekkür ediyorum. TANAP, Güney Gaz Koridorunun bir parçasıdır. Güney Gaz Koridoru 7 ülkenin işbirliği içerisinde gerçekleşecek ve tamamlandığında bölgenin en büyük projelerinden birisi olacak. Türkiye bugün dünya çapında güç merkezidir. Biz buna seviniyoruz, Türkiye’nin gücü bizim gücümüzdür, Türkiye’nin uğuru bizim uğurumuzdur. Hayata geçirdiğimiz bu dev projeler bizim gücümüzü gösterir ve gücümüzü arttırır. Ben inanıyorum ki bundan sonra da birlikte hayata geçireceğimiz projeler, uğurlu olacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TANAP sayesinde tarihi ipek yolunun misyonunun günümüz teknolojisi ile yaşatılmaya devam edildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından törenle Erdoğan, Aliyev ve katılımıların butona basmanı ile açılış yaptı. Erdoğan, “Tüm dünya duysun Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinde tüm dünyaya gazı veriyoruz. 8 Ocak’ta da Türk Akım projesinin temelini atacağız” diyerek, açılış gerçekleşti.

20 ilden geçerek Avrupa’ya ulaşıyor

TANAP’ın TürkiyeGürcistan sınırında Ardahan’ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde başlayan yolculuğu, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçiyor. 67 ilçe, 600 köy geçerek, toplam uzunluğu bin 850 kilometreye varan yatırım miktarı yaklaşık 7 milyar dolar olan TANAP, TürkiyeYunanistan sınırında sona eriyor.

TANAP’ta, SOCAR ve Güney Gaz Koridoru AŞ’nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin yüzde 30, BP’nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ’nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.

