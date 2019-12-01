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'Göçmenler, dövülerek Yunanistan'dan Türkiye´ye gönderildi' iddiası

DHA

YUNANİSTAN güvenlik güçlerinin, yasa dışı yollarla ülkelerine geçen bir grup kaçak göçmeni yakaladıktan sonra döverek, Türkiye'ye gönderdiği öne sürüldü. İranlı Muhammed Zilan (23), "Yunanistan'da bizi dövdüler. Benim ellerimi bıçakla kestikten sonra yaralı halde Türkiye'ye gönderdiler" dedi.

YUNANİSTAN güvenlik güçlerinin, yasa dışı yollarla ülkelerine geçen bir grup kaçak göçmeni yakaladıktan sonra döverek, Türkiye'ye gönderdiği öne sürüldü. İranlı Muhammed Zilan (23), "Yunanistan'da bizi dövdüler. Benim ellerimi bıçakla kestikten sonra yaralı halde Türkiye'ye gönderdiler" dedi.
Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları, Türkiye-Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, aralarında dövülmüş kişilerin de olduğu bir grup kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da yakalandıklarını ve Yunan güvenlik güçlerinin kendilerini döverek, zorla Türkiye'ye tarafına bıraktıklarını söyledi.
'ELLERİMİ BIÇAKLA KESTİLER'
Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Göçmenler, Avrupa ülkelerine gitmek için yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da yakalandıktan sonra ülke polisinin kendilerini dövüp işkence yaptığını öne sürdü. Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçtiğini anlatan İran uyruklu Muhammed Zilan, "Yunanistan'da bizi dövdüler. Berim ellerimi bıçakla kestikten sonra yaralı halde Türkiye'ye gönderdiler. Türkiye'de bize çok yardım ettiler, tedavim yapıldı. Türkiye çok iyi, merhametli; teşekkür ederim" diye konuştu.
'5 YUNAN POLİSİ DEMİR SOPALARLA DÖVDÜ'
Eşiyle birlikte İsveç'e gitmek için yola çıktıklarını belirten Afganistan uyruklu Rehber Yusufi (33) ise Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendisine ve eşine çok kötü davranıldığını anlattı. Yusufi, "5 Yunan polisi, beni 2 saat demir sopalarla dövdü. Kolum kırıldı, sırtımda ve bacaklarımda morluklar oluştu. Beni bu halde geri gönderdiler. Türkiye'ye şükranlarımı sunuyorum. Burada bize çok iyi davrandılar, tedavimi oldum. Yunanistan yaptıklarının karşılığını bir gün görecek" dedi.
Mısır uyruklu Ahmed Mehdi (15) de Yunanistan'a geçtikten sonra göçmen kaçakçılarıyla birlikte yürüdüklerini belirterek, "Yunan polisi gelince kaçarken yere düştüm. Yerde vurmaya başladılar. Demir sopalarla vurdular, bacağım kırıldı" diye konuştu.

EDİRNE

01 Aralık 2019 Pazar

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