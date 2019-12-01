7 çocuk ve 9 torun sahibi bakkal, 14 yaşındaki kızı tacizden tutuklandı

EDİRNE'de, 7 çocuk ve 9 torun sahibi olan bakkal A.Ç. (58), S.Ç. (14) adlı kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Nişancıpaşa Mahallesi'nde oturan S.Ç. isimli kız çocuğu, çay almak için A.Ç.'nin işlettiği, Kıyık semtindeki bakkala gitti. S.Ç., bir süre sonra eve ağlayarak, döndü. Annesinin "Neden ağlıyorsun?" sorusu üzerine S.Ç., bakkalda A.Ç.'nin cinsel tacizine uğradığını söyledi. Bunun üzerine aile, polise giderek, A.Ç. hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri, bakkala giderek, A.Ç.'yi gözaltına aldı.

'TORUNUM GİBİ SEVDİM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, 7 çocuk ve 9 torun sahibi A.Ç.'nin, buradaki ifadesinde, "Ben S.Ç.'yi taciz etmedim. Onu torunum gibi severim, torunum gibi sevdim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.



EDİRNE 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.