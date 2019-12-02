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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Demirtaş' açıklaması

DHA

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, F Tipi Cezaevi'nde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumunu ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, F Tipi Cezaevi'nde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumunu ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir" denildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumunu ilişkin gündeme getirilen iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş´ın sağlık durumuyla ilgili avukatı tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili olarak, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş´ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır. Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş´ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir. Bu süreç içerisinde Selahattin Demirtaş´ın ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak yapılan görüşmeleri gerçekleşmiştir. Ayrıca farklı tarihlerdeki doktor muayene talepleri de her zaman karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
 

EDİRNE

02 Aralık 2019 Pazartesi

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