Kar Balkanlar’dan giriş yaptı, sınır köyleri beyaza büründü

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Hem sağanak hem kar!

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Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan’a sınır köyleri Vaysal, Hamzabeyli, Ömeroba ve Hacıdanışment’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının 1 derece düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.

Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünürken, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

EDİRNE 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:44

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