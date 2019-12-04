Edirne'de üreticilere Tarım Kredi Kooperatifi şoku Çiftçiye 'boş kağıtta imzan var' baskısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Edirne'de üreticilere Tarım Kredi Kooperatifi şoku Çiftçiye 'boş kağıtta imzan var' baskısı

İHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çiftçilik ile uğraşan Erkan Yılmaz ve 3 çiftçi arkadaşı, 3 yıldır Tarım Kredi Kooperatifi tarafından mağdur edildiklerini iddia etti.

Edirne'de üreticilere Tarım Kredi Kooperatifi şoku Çiftçiye 'boş kağıtta imzan var' baskısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çiftçilik ile uğraşan Erkan Yılmaz ve 3 çiftçi arkadaşı, 3 yıldır Tarım Kredi Kooperatifi tarafından mağdur edildiklerini iddia etti.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde çiftçilik uğraşan Erkan yılmaz 3 yıl önce Tarım Kredi Kooperatifi Uzunköprü Şubesi tarafından kendilerine boş kâğıt imzalatılarak, kendisi ve diğer çiftçi arkadaşını da kooperatife 3 yıldır zorla borçlandırıldıklarını öne sürdü.
Çiftçi Yılmaz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “7166 sayılı yapılandırma kanunu çıktığında aile olarak karar verdik ve borcumuzu ödeyelim bitsin dedik. Kooperatif yetkilileri de 'Bize 7166 sayılı kanundan faydalanın yüzde 10 faiz ile bu 10 yılda bir gelecek bir şey değil. Dava süreci devam ederse boş kâğıtlarda imzanız var bu dava süreci uzar gider'" ifadelerini kullandı.

Aile huzurumuz kalmadı
Mağdur çiftçi Yılmaz açıklamasında yapılandırma ile beraber 2. kez mağduriyet yaşadıklarını ifade etti ve kendilerinin olmayan borç yüzünden aile huzurlarının kalmadığını ifade ederek, “Yüzde 10 faiz olarak avukatlık ücretleri ile 100 ya da 110 bin civarı en fazla ekim ayında para ödersiniz, 5060 bin TL avukatlık masrafları tutuyor bunu da 4 eşit taksit ile ödeyeceksiniz dediler. Bizde bir an önce kurtulalım çünkü artık çok yorulduk aile huzurumuz kalmadı. Bizde kabul ettik davamızı geri çektik. Ekim ayında yapılandırma 167 Bin TL aile olarak ödeme yaptık geri kalanları 4 eşit taksitle ödeyeceğimizi söylediler. Ödemeye yapmaya gittiğimiz de 110 bin TL yerine 170 Bin TL ödeme yapacaksınız dediler”. Erkan yılmaz 4 eşit takside bölünmesi gereken avukatlık ve icra masraflarını tek sefer de alındığını ifade etti.

Ödeme tablosunda yüzde 40 faiz uygulandı
Kendi ailesi ile 100150 dönümlük bir arazide çiftçilik yaptığını dile getiren Erkan Yılmaz, ödeme tablosuna imza attıktan sonra 2020 yılında ödenmesi gereke tutarın üzerine yüzde 40 faiz uygulandıklarını ifade etti. Yılmaz, Tarım Kredi Kooperatifinin ortalama yüzde 25 faiz uygulandığını söylerken, yaklaşık 1 hafta önce de CİMER aracılığıyla şikayet ettiklerini ve çözüm beklediklerini ifade etti.

EDİRNE

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de kar yağışı (2)
YEREL HABERLER Edirne'de kar yağışı (2)
'Fakirlik aylığını' canlarla paylaşıyor Muhtaçlık aylığı ile gecekondu evinde 50 sokak hayvanı bakan kadından insanlık dersi "Ben aç kalırım, onları aç bırakmam"
YEREL HABERLER 'Fakirlik aylığını' canlarla paylaşıyor Muhtaçlık ...
Edirne'de kar yağışı
YEREL HABERLER Edirne'de kar yağışı
Kapıkule’de yolcu valizinden 14 köpek yavrusu çıktı
YEREL HABERLER Kapıkule’de yolcu valizinden 14 köpek yavrusu çıktı
Kar Balkanlar’dan giriş yaptı, sınır köyleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Kar Balkanlar’dan giriş yaptı, sınır köyleri beyaza ...
CHP’li heyetten Demirtaş’a ‘geçmiş olsun’ ziyareti CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa: “Partimizin görevlendirmesi ile buradayız”
YEREL HABERLER CHP’li heyetten Demirtaş’a ‘geçmiş olsun’ ...
CHP heyeti, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP heyeti, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti
Yunanistan'ın deport ettiği PKK şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın deport ettiği PKK şüphelisi tutuklandı
Buzağıyla aynı oda da yaşıyorlar
YEREL HABERLER Buzağıyla aynı oda da yaşıyorlar
Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi
“Kendi engelimizden çok, vatandaşın koyduğu engel bizi zorluyor”
YEREL HABERLER “Kendi engelimizden çok, vatandaşın koyduğu engel ...
Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan güvenlik kameralarında (2)
YEREL HABERLER Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan ...
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Demirtaş' açıklaması (2)
YEREL HABERLER Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Demirtaş' ...
Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan güvenlik kameralarında
YEREL HABERLER Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan ...
Dehşet anları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Dehşet anları güvenlik kamerasında
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Demirtaş' açıklaması
YEREL HABERLER Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Demirtaş' ...
TIR'ın yedek deposunda 165 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER TIR'ın yedek deposunda 165 kilo eroin ele geçirildi
‘İran-Avrupa’ uyuşturucu hattına Türk polisinden ağır darbe 165 kilogram sıvı (likit) eroin ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltında
YEREL HABERLER ‘İran-Avrupa’ uyuşturucu hattına Türk polisinden ağır ...
Edirne’de dehşet gecesi
YEREL HABERLER Edirne’de dehşet gecesi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X