Keşan’da mevsimin ilk karı düştü

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Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Edirne’nin Keşan ilçesinde Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası sebebiyle dün başlayan yağmur, yerini kara bıraktı. Dün akşam saatlerinde Keşan'ın yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde başlayan kar yağışı özellikle Paşayiğit Mahallesi'nde etkili oldu.

Yağmurla başlayan yağışlar akşam saatlerinde soğuk havanın etkisiyle kara dönüştü. Keşan'ın Paşayiğit Mahallesi'nde başlayan kar yağışı, evlerin çatılarını ve yolları beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı 3 dereceyi bulurken, esen rüzgar da karın yerde kalmasını sağladı.

Uzun bir hasretin ardından, şehir sokaklarında, karın tadını çıkaran çocuklar ve kuraklık çeken çiftçiler yağan kardan oldukça mutlu oldu.

EDİRNE 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:44

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