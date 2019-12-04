27 saniyede soyup soğana çevirmişlerdi, İstanbul'da yakalandılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

27 saniyede soyup soğana çevirmişlerdi, İstanbul'da yakalandılar

İHA

Edirne'de telefon bayisinden 27 saniye içerisinde yaklaşık 40 bin TL değerinde çok sayıda cep telefonu çalan maskeli 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalandı.

27 saniyede soyup soğana çevirmişlerdi, İstanbul'da yakalandılar

Edirne’de telefon bayisinden 27 saniye içerisinde yaklaşık 40 bin TL değerinde çok sayıda cep telefonu çalan maskeli 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Saraçlar Caddesi’ndeki bir telefon bayisinin önüne otomobille gelen maskeli 3 kişi, iş yerinin camını kırarak içeri girdi. 27 saniye içerisinde yaklaşık 40 bin TL değerindeki çok sayıda cep telefonunu çalan hırsızlar araçlarıyla İstanbul’a kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede aracın İstanbul’da olduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından yapılan operasyonda hırsızlık şüphelileri 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

EDİRNE

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ava giden genç avukatın aracı sulama kanalında bulundu
YEREL HABERLER Ava giden genç avukatın aracı sulama kanalında ...
Ava giden avukat kayboldu, otomobili sulama kanalında bulundu
YEREL HABERLER Ava giden avukat kayboldu, otomobili sulama kanalında ...
Sebze ve meyve üreticilerini dolandırıp, tefecilik yapanlara operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Sebze ve meyve üreticilerini dolandırıp, tefecilik ...
‘Yılanların’ başını Edirne jandarması ezdi Kendilerine ‘Yılanlar’ diyen ve 4 baba-oğuldan oluşan 8 kişilik yağma ve tefecilik şebekesi çökertildi
YEREL HABERLER ‘Yılanların’ başını Edirne jandarması ...
Edirne'de kar yağışı (3)
YEREL HABERLER Edirne'de kar yağışı (3)
Çiftçiye ‘altın' değerinde kar yağışı
YEREL HABERLER Çiftçiye ‘altın' değerinde kar yağışı
Keşan’da mevsimin ilk karı düştü
YEREL HABERLER Keşan’da mevsimin ilk karı düştü
Edirne'de kar yağışı (2)
YEREL HABERLER Edirne'de kar yağışı (2)
'Fakirlik aylığını' canlarla paylaşıyor Muhtaçlık aylığı ile gecekondu evinde 50 sokak hayvanı bakan kadından insanlık dersi "Ben aç kalırım, onları aç bırakmam"
YEREL HABERLER 'Fakirlik aylığını' canlarla paylaşıyor Muhtaçlık ...
Edirne'de üreticilere Tarım Kredi Kooperatifi şoku Çiftçiye 'boş kağıtta imzan var' baskısı
YEREL HABERLER Edirne'de üreticilere Tarım Kredi Kooperatifi ...
Edirne'de kar yağışı
YEREL HABERLER Edirne'de kar yağışı
Kapıkule’de yolcu valizinden 14 köpek yavrusu çıktı
YEREL HABERLER Kapıkule’de yolcu valizinden 14 köpek yavrusu çıktı
Kar Balkanlar’dan giriş yaptı, sınır köyleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Kar Balkanlar’dan giriş yaptı, sınır köyleri beyaza ...
CHP’li heyetten Demirtaş’a ‘geçmiş olsun’ ziyareti CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa: “Partimizin görevlendirmesi ile buradayız”
YEREL HABERLER CHP’li heyetten Demirtaş’a ‘geçmiş olsun’ ...
CHP heyeti, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP heyeti, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti
Yunanistan'ın deport ettiği PKK şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın deport ettiği PKK şüphelisi tutuklandı
Buzağıyla aynı oda da yaşıyorlar
YEREL HABERLER Buzağıyla aynı oda da yaşıyorlar
Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi
“Kendi engelimizden çok, vatandaşın koyduğu engel bizi zorluyor”
YEREL HABERLER “Kendi engelimizden çok, vatandaşın koyduğu engel ...
Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan güvenlik kameralarında (2)
YEREL HABERLER Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan ...
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Demirtaş' açıklaması (2)
YEREL HABERLER Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Demirtaş' ...
Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan güvenlik kameralarında
YEREL HABERLER Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan ...
Dehşet anları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Dehşet anları güvenlik kamerasında
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Demirtaş' açıklaması
YEREL HABERLER Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Demirtaş' ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X