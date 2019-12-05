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O dava Edirne’de başladı İntihar eden istismar mağduru gencin ablalarından ‘adalet’ çağrısı Ahmet ...

İHA

Edirne'de, geçtiğimiz Mart ayında intihar eden ve yaklaşık 9 sene boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen gencin ablaları dava öncesi açıklama yaparak, adalete güvendiklerini söyledi.

Edirne’de, geçtiğimiz Mart ayında intihar eden ve yaklaşık 9 sene boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen gencin ablaları dava öncesi açıklama yaparak, adalete güvendiklerini söyledi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki akrabası Ahmet Emre Yıldır’a, 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu ve Yıldır’ın intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 68 yaşındaki Vedat Tarhan'ın yargılanmasına devam edildi.

İstismarcısını ses kaydı alarak ortaya çıkarmak istemişti
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, akrabası Vedat Tarhan tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ailesine anlattıktan sonra Tarhan ile aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İlerleyen süreçte Yıldır, 15. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti.

Çanakkale’de tutuklu bulunuyor
Yıldır’ın intiharından 2 gün sonra sanık Vedat Tarhan gözaltına alınarak tutuklandı. “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlamasıyla hakkında dava açılan Tarhan ilk duruşmada tahliye edildi. İlerleyen süreçte hakkında yakalama kararı çıkartılan Tarhan, Çanakkale’de gözaltına alınarak tekrar tutuklandı.

Sanık SEGBİS ile duruşmaya katılacak
Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci celsesi bugün saat 10.00’da başladı. Hakkında müebbet istemiyle dava açılan ve Çanakkale Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Vedat Tarhan duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlandı.

Mahkeme heyeti duruşmayı izlemeye kapattı
Duruşmaya Yıldır’ın annesi, babası, ablaları ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti savcının talebi doğrultusunda duruşmanın basına ve izleyicilere kapalı yapılmasına karar verdi. Kararın ardından duruşma salonunda bulunan izleyiciler ve basın mensupları salondan çıkarıldı.

“Benim kardeşimi hiçbir şey geri getiremez”
Adliye önünde açıklamalarda bulunan Yıldır’ın ablası Derya Gür, “Göğsümün üzerinde şu anda biricik kardeşim Emre’nin künyesi var. Bu künye Emre’nin öldüğü gün de üzerindeydi. Ölmeden önceki son dakikalarında çıkarmış, odasında bulundu. Emre’nin aramızda olduğunu düşüyorum çünkü yanımızda olduğunu hissediyorum. Emre artık doğmayan güneşin doğmasını istiyor. Bırakın artık o çocuğun güneşi mezarında doğsun. Benim kardeşimi hiçbir şey geri getiremez ama Emre için artık güneş doğsun. O çocuk korktu ve korktuğu için konuşamadı. Ben adalet kapılarında sürünmek istemiyorum bizi üzüntümüzle acımızla bırakın. Bizler Emre’nin yasını yaşamak istiyoruz. 9 Aralık Emre’nin doğum günü ve mahkemeden çıkacak karar ile Emre’ye doğum günü hediyesi vermeyi diliyorum. Artık yeter duyun sesimizi” dedi.
“Mahkeme’den çıkacak karar ile Emre için bugün güneş doğacak” diyen ablası Nur Aslı Kaynar da adalete güvendiğini belirterek, çıkan karar ile Emre’ye doğum günü hediyesi vereceklerini ifade etti.

EDİRNE

05 Aralık 2019 Perşembe

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