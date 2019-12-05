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Avukattan tecavüz anlarını canlandıran savunma İntihar eden Emre Yıldır’ı istismar ettiği ...

İHA

Edirne’de küçük yaşta istismara maruz kalan ve intihar eden gençle ilgili davada savunma yapan avukat, istismar anlarını adeta bir tiyatro sahnesi gibi okudu. Sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verildi.
Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci duruşması bugün görülen Emre Yıldır davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti,
küçük yaşta istismara maruz kalan ve soruşturma süreci ilerlemediği için intihar eden Emre Yıldır’ı istismar ettiği gerekçesiyle Çanakkale Cezaevinde tutuklu bulunan Vedat Tarhan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, 3. celseyi 10 Mart 2020 tarihine erteledi.
Avukat Merve Uçanok, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Bir süredir hepimizin sosyal medyadan ve basından takip ettiği üzere Ahmet Emre Yıldır davasının bugün ikinci duruşması yapıldı. Biz Avukat Oğuz Mescioğlu meslektaşımla birlikte katılanlar vekili olarak duruşmada hazır bulunduk ve bugün güzel bir karar verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu yönüyle adil bir karardı. Ama bunun dışında bizi üzen bir gelişme oldu. Duruşmanın kapalı yapılmasına karar verildi. Bu yönüyle kararı eleştiriyoruz. Çünkü ceza yargılaması zaten kamu düzenindendi. Ceza yargılamasının amacı kamu düzenini sağlamak veya yok olmuş bir kamu düzenini yerine getirmektir. Kamu düzenini sağlamak için kamudan kaçamayız. Hele ki böyle davalarda. Bu tür davalarda kamuyu bilgilendirmek, bilinçlendirmek gerekir. Ancak bu şekilde sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz toplum olarak” dedi.

“Her sabah gazetelerde aynı şeyleri duymaktan bıktık”
Bu tür olayların yaşanmaması için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyleyen Uçanok, “Önümüzdeki celse veya daha sonraki celselerde karar verilecektir. Verilecek karara güveniyorum, çünkü dava dosyasındaki dayanaklarımıza çok güveniyoruz. Karar verildiği takdirde istinaf ve Yargıtay aşamalarında da asla bu işin peşini bırakmayacağız. Çünkü artık hepimiz bıktık. Bu sadece Emre özelinde konuşacağımız bir konu değil. Bu sadece Emre’nin veya ailesinin bir sorunu da değil. Bu artık tüm toplumun sorunu. Her sabah gazetelerde aynı şeyleri duymaktan bıktık. Bu sebeple bir şeyler yapma vakti ve herkes elini taşının altına koyacak” ifadelerini kullandı.

Avukat tiyatro sahnesi sahneler gibi okudu
Ahmet Emre Yıldır’ın ablası Hülya Oya Yıldır’ın Vekili Avukat Merve Uçanok, kamuoyuna ve basına kapalı olarak gerçekleşen Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada ise Emre Yıldır’ın kendisini istismar eden Vedat Tarhan ile ölümünden önce son kez görüşmesinde aldığı ses kaydını özel bir firma aracılığıyla yazılı doküman haline getirerek, mahkeme heyetine sundu. Avukat Uçanok, 12 sayfadan oluşan ses kaydını düz bir metin olarak okumak yerine 'Şahıs 1', 'Şahıs 2' şeklinde çözümünü ve hatta 'ortam seslerini' dahi ses tonu ile canlandırarak adeta mahkeme heyetine ses kaydının alındığı anı tekrar yaşattı. Müşteki avukatlarından Oğuz Mescioğlu, meslektaşı Avukat Merve Uçanok’un yapmış olduğu bu yöntemin bu tür davalarda bir ilk olduğunu söyledi. Avukat Mecsioğlu, ses kaydının mahkemede delil olarak kabul edilmese de bu yöntemi kullanarak mahkemede daha akıcı ve gerçekçi bir savunma gerçekleştirdiklerini söyledi.

EDİRNE

05 Aralık 2019 Perşembe

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