Eşine şiddet uygulayan kocaya tutuklama

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, eşi N.K.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan S.K., mahkemece tutuklandı. Mağdur N.K. ve kızı N.S.K., kadın sığınma evine yerleştirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran N.K., kocası S.K.'nin kendisini dövüp, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ederek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine S.K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' ve 'tehdithakaret' suçlarından tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Mağdur N.K. ve kızı N.S.K. ise kendi istekleri üzerine kadın sığınma evine yerleştirildi.



EDİRNE 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:46

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