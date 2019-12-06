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Keşan Devlet Hastanesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesi kuruluyor

İHA

Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle Keşan Devlet Hastanesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesi kurulacağı belirtildi.

Keşan Devlet Hastanesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesi kuruluyor

Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle Keşan Devlet Hastanesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesi kurulacağı belirtildi.

Keşan Devlet Hastanesinin 2019 Mali Destek Programları kapsamında hazırladığı “Sağlık Turizminde Geleneksel Tıbba Modern Yaklaşım” projesinin başlangıç toplantısı yapıldı. Keşan Devlet Hastanesinde yapılan organizasyona Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Keşan Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Opr. Dr Ahmet Alparslan, hastane çalışanları ve davetliler katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin modern tıbbın tamamlayıcısı olan geleneksel tıbbın son dönemde tekrar eski itibarına kavuştuğunu söyledi. Şahin, ”Trakya Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde sağlık turizmini geliştirmek amacıyla devlet, özel ve üniversite hastaneleri ile 2016 yılından bu yana işbirliği içerisinde çalışıyoruz." ifadesini kullanarak sözlerine şöyle devam etti:

"Sağlık turizmi çalışmalarımızın ilk aşamasında her yıl düzenlenen Dünya Sağlık Turizmi Fuarı Hestoruex’e katılım sağladık. Ardından Sağlık Turizmi Çalıştayı düzenledik. Çalıştay ile bölgemizin sağlık turizmi açısından avantaj, dezavantaj ve hedef ülkelerin hangileri olabileceğini tartıştık. Buradan elde ettiğimiz neticede gördük ki Trakya Bölgesi için Balkan ülkelerinin hedef ülke olabileceği sonucuna vardık. Bu kapsamda da Ajansımızdan uzman arkadaşlarımız Gümülcine Başkonsolosluğu ve Batı Trakya’daki Yüksek Tahsilliler Derneği aracılığı ile İskeçe ve Gümülcine şehirlerinde farklı branşlarda çalışan soydaş doktorları Trakya’ya davet ettik. Davet neticesinde birbirinden değerli bu doktorlarımız Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde sağlık turizmi yetki belgesi almış sağlık tesislerini ziyaret ettiler."

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin, şubları kaydetti:
"Bu yıl açtığımız Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programına başvuran Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Keşan Devlet Hastanesi 1.160.000 TL’lik hibe desteğinden yararlanacak. Bu projeler ile hastanelerimizin donanım, ekipman, eğitim ve tanıtım eksikliğinin giderilmesi sağlanacak. Böylece yurt dışında tedavi amacıyla gelen hastalarımıza daha kaliteli hizmet verilmiş olacak. Önümüzdeki hafta da kamu, özel, üniversite hastanelerimiz ve bakanlığımızın temsilcileri ile Edirne’de Trakya Uluslararası Sağlık Turizmi Çalıştayı düzenleyeceğiz. Keşan Devlet Hastanesi tarafından hazırlanan Sağlık Turizminde Geleneksel Tıbba Modern Yaklaşım Projesi’nin de 243.202 TL olan toplam bütçesinin 182,202 TL’si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. Bu proje ile modern tıbbın tamamlayıcısı olarak geleneksel tıp uygulamaları eski itibarlı yerine kavuşmuş olacak. Projenin hazırlanması sürecinse emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Uygulama süresi 18 ay olan proje kapsamında Keşan Devlet Hastanesine bağlı olarak çalışacak geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesinin (GETAT) kazandırılması amaçlanıyor. Hastane çalışanı olan 3 hekim alternatif tıp eğitimi (mezoterapi, ozonterapi ve apiterapi ) alacak. Bu sayede hastane hizmet çeşitliliğini artırarak sağlık turizmi alanında gelir ve prestij kazanacak.

EDİRNE

06 Aralık 2019 Cuma

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