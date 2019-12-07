FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçıran 3 organizatör tutuklandı

EDİRNE'de, FETÖ/PDY terör örgütü üyelerini, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçıran 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklandı.

Edirne Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyelerini, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçıran Ö.E., T.Ü. ve Ö.Z. adlı şüphelileri, takibe aldı. Yapılan teknik takilple, şüphelilerin İstanbul bağlantılı çalıştıkları ve kişi başı bin ila 2 bin Euro arasında insan kaçakçılığı yaptıkları ortaya çıktı. 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli halde getirildikleri Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan, tutuklanıp cezaevine konuldu.

Öte yandan operasyon kapsamında, başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan H.H.'nin de FETÖ/PDY üyelerinin yurt dışına kaçmalarına yardım ettiği ortaya çıktı.

Edine Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonların devam edeceği bildirildi..



EDİRNE 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:47

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