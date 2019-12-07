Kız arkadaşına konum atıp kurtuldu Zorla kaçırıp Çanakkale’den Keşan’a getirdiler, silah zoruyla üzerine olan evini istediler

Edirne’nin Keşan ilçesine Çanakkale’den bir araca zorla araca bindirilen B.B. yol boyunca darp edildi. Silahla tehdit edilerek kendisini kaçıranlar tarafından üzerine kayıtlı olan evi istenen mağduru, kız arkadaşına konum atması üzerine saklandığı iş yerine gelen polis kurtardı.

Olay 5 Aralık 2019 Perşembe günü gerçekleşti. Çanakkale’den zorla araca bindirilen B.B., tanımadığı 5 kişi tarafından Keşan’a getirildi. Keşan’da bulunduğu yerin konumunu attığı kız arkadaşının Çanakkale Polis Merkezi’ne giderek durumu haber vermesi üzerine olay yerine giden Keşan Asayiş ve Polis Merkezi ekipleri, B.B.’yi Büyük Cami Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde kendisini kaçıranların elinden kurtardı.

Kaçırılan B.B. ifadesinde, C. O. , G. B. , F. A. ,R. Ö. ve ismini bilmediği bir şahıs tarafından tarafından zorla bir araca bindirildiğini, Çanakkale Keşan yolu boyunca darp edildiğini ve sonrasında da silah ve bıçakla tehdit edilerek üzerine kayıtlı olan evinin istendiğini beyan etti.

Konuyla ilgili olarak “Birden Fazla Kişiyle Silahlı Yağma ve Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak” suçundan adli tahkikata başlanılan şüpheliler, C. O. , G. B. , F. A. ,R. Ö. ve daha sonrada kimliği tespit edilen M. K. İsimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemenin ardından Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiler.

EDİRNE 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:47

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