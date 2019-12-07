İnşaat malzemeleri deposunda yangın

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne’de inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne merkez Dilaverbey Mahallesi Saraçlar Caddesi alt kesiminde boya ve inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevleri yaklaşık bir saatte söndüren ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı. Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

EDİRNE 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:20

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:50

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.