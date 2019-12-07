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Öğretmenlere atık pil eğitimi

İHA

Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından öğretmenlere atık pil eğitimi verildi. Eğitimde öğretmenlere "Pil Çeşitleri ve Kullanım Alanları", "Atık Pillere Ne Yapılmalıdır?", "Atık Piller Nasıl ve Nerelerden Toplanmaktadır?" ve "Atık Pillerin Bertarafı Nasıl Yapılır?" konularında önemli bilgiler verildi.

Öğretmenlere atık pil eğitimi

Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından öğretmenlere atık pil eğitimi verildi. Eğitimde öğretmenlere "Pil Çeşitleri ve Kullanım Alanları", "Atık Pillere Ne Yapılmalıdır?", "Atık Piller Nasıl ve Nerelerden Toplanmaktadır?" ve "Atık Pillerin Bertarafı Nasıl Yapılır?" konularında önemli bilgiler verildi.
Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından, Edirne’de merkezdeki okullarda görev yapan öğretmenlere, Atık Pillerin Toplanması, Taşınması ve Bertarafı Eğitimi verildi. Edirne Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimlerde Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Çevre Mühendisi Murat Yavuz ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği Uzmanı Çevre Mühendisi Rumeysa Ercan, "Atık Çeşitleri ve Kullanım Alanları ", "Atık Pillere Ne Yapılmalıdır?", "Atık Piller Nasıl ve Nerelerden Toplanmaktadır?" ve "Atık Pillerin Bertarafı Nasıl Yapılır?" konularında önemli bilgiler verdi.
Öğretmenlerin burada elde ettikleri bilgileri öğrencileriyle paylaşmalarını isteyen Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Çevre Mühendisi Murat Yavuz, “Öğrencilerin çevreye karşı daha duyarlı, bilinçli, sorumlu bir nesil olmalarını istiyoruz. Öğretmenleri bu konuda bilinçlendirerek, daha çok öğrenciye ulaşabilir ve çevreye daha duyarlı nesiller yetişmesi için önemli bir adım atabiliriz. Atık pillerin çevreye verdiği zararı hatırlatmak ve özellikle çocuklarımızı geri dönüşüme teşvik etmek istiyoruz. Atık pilleri atık pil toplama kutularına atalım ve çevre konusundaki duyarlılığımızı lütfen devam ettirelim. Hem ülke ekonomisine katkı sunup hem de çevrenin zarar görmesinin önüne bu yolla geçebiliriz. Çevre hepimizin ortak kullanım alanı” dedi.
Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Çevre Mühendisi Murat Yavuz, Edirne Belediyesi’nin her yıl ilk ve orta dereceli okullarda Atık Pil Toplama Yarışması yaptığını belirterek, “Bu yıl ki yarışmanın tarihi 15 Ekim 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dereceye giren okulları da okullarında kullanacakları eğitici malzemeler ile ödüllendireceğiz” diye konuştu.
Ayrıca eğitimde atık pillerin doğaya bırakılmalarından oluşacak toprak ve su kirliliğini önlemek için atık pillerin toplanarak berterafının sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

EDİRNE

07 Aralık 2019 Cumartesi

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