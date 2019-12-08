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Edirne'de vakıflara ait iş yerlerine rayiç ayarı

DHA

- EDİRNE Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, tartışmaya neden olan tarihi Alipaşa ve Bedesten Çarşısı ile Selimiye Arastası´nda esnafa yapılan kira artışının emsal ve rayiç bedeli dikkate alınarak, yapılan ekspertiz çalışmaları sonrası belirlendiğini söyledi. Esnaf ise kira artışının fazla olduğunu öne sürdü.

- EDİRNE Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, tartışmaya neden olan tarihi Alipaşa ve Bedesten Çarşısı ile Selimiye Arastası´nda esnafa yapılan kira artışının emsal ve rayiç bedeli dikkate alınarak, yapılan ekspertiz çalışmaları sonrası belirlendiğini söyledi. Esnaf ise kira artışının fazla olduğunu öne sürdü.
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, kentte tarihi Alipaşa, Bedesten Çarşısı ve Selimiye Arastası`nda kira sözleşmeleri biten esnafa yeni kira bedeli tebligatı yaptı. Tebligatı alan bazı esnaf, kira bedellerinin yüzde 100´ün üzerinde artırıldığını belirterek, kiraların düşürülmesini istedi.
Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekspertiz çalışması yapılıp rayiç bedeli çok düşük olan 18 iş yeri için yüzde 100´ün üzerinde artış yapıldığını söyledi. Edirne'de yerli ve yabancı turistinde en çok alışveriş yaptığı tarihi Alipaşa Çarşısı, Selimiye Arastası ve Bedesten'deki dükkanların kira bedellerini eşitlemek amacıyla böyle bir uygulama yaptıklarını ifade eden Güneren, "Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün en önemli görevlerinden bir tanesi mülkiyeti mazbut vakıflara ve Vakıflar Genel Müdürlüğü´ne ait, akar nitelikli taşınmazların günün emsal ve rayicini dikkate alarak, basiretli bir idareci gibi davranmak suretiyle değerlendirmesini sağlamak. Halihazırda bahsettiğimiz çarşılar, Edirne'nin en önemli ticari yapıları arasında bulunuyor. İlimizin turizm potansiyeli son derece yüksek. Ticari kapasitesi en yüksek çarşılar da bu çarşılar. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak biz çarşılarımızla ilgili sürekli ekspertiz çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız bu ekspertiz çalışmalarımızda, Selimiye Arastası ve Alipaşa Çarşıs´ının, emsal rayiç bedellerinin 3 bin, 3 bin 500 bandında dolaştığını tespit etmiş durumundayız. Ayrıca bu çarşılarımızda şu anda 6 bin liraya, 5 bin liraya, 4 bin liraya, 3 bin 500 liraya, 3 bin liraya kira sözleşmesi yapmak suretiyle ticaretini yürüten kiracılarımız mevcut" dedi.
'2 BİN LİRA ALTINDAKİ DÜKKANLARA RAYİÇ UYGULADIK'
Osman Güneren, kapalı çarşılarda 2 bin lira altında kira ödeyenlere rayiç uyguladıklarını ve kira bedellerini bu sayede eşitlediklerini söyleyerek, "2020 yılı kira artışlarını gerçekleştirirken, çarşılarımızla ilgili olarak, emsal ve rayiçin çok altında kalan bedellerle ilgili bir uyarlama yapma ihtiyacı duyduk. Bu kapsamda bahsettiğimiz çarşılardaki kira bedellerinin, minimum 2 bin lira olması kanaatine vardık. Bu kararımıza kiracılarımızın ödediği bedeller, hem de ekspertiz çalışmaları sonrasında vardık. Ve bu doğrultuda kira artış oranlarını belirledik" ifadelerini kullandı.
'YÜZDE 263 ZAM YAPMADIK'
Edirne'de tarihi çarşı esnafının kiralarına yüzde 263 artış yapıldı gibi gazetelerde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Osman Güneren, "Bizim yüzde yüzün üzerinde artış yaptığımız kiracı sayımız bu çarşılarımızda 18 tane. 299 tane sözleşmeli kiracımız mevcut, bunlardan 18 tanesinde yüzde yüz üzerinde kira artışı yapıldı. Oran da yüzde 263 değil. Bu 299 kiracı arasında 18 kiracıya artış yapılması yüzde 6 anlamına geliyor. Aynı mahiyette kirası 2 bin liranın altında olan taşınmazlarla ilgili olarak 2 bin liraya getirdiğimizde yüzde 50 ile yüzde 100 arasında zam yaptığımız kiracılarımız oldu. Kirası 2 bin liranın üzerinde olan kiracılarımızda ise Borçlar Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtildiği üzere tüketici fiyat endeksi oranları uygulanarak bu sene için 16.81 açıklanmıştı ve 16.81 oranında zam yapıldı. Bu uygulamanın temelinde, çarşı içi oluşmuş olan emsal ve rayiç dikkate alınarak, oluşan dengesizliği, oluşan adaletsizliği eşitlemek noktasında bu çalışma yapılmıştır. Burada yapılan işlemin dolayısıyla vakıf hak ve hukukunu koruma noktasında ve hakkaniyeti gözetme konusunda bir işlevi olduğunu düşünmekteyiz" dedi.
ESNAF KİRA ARTIŞINI FAZLA BULDU
Bedesten Kapalıçarşı Başkanı Hakan Fındıklı ise, kira artışlarının fazla olduğunu belirtti. Alipaşa Çarşısı esnafından Hasan Koca ise kirasının 450 lira arttığını ve bu yüzden iş yerini devredeceğini ifade ederek, "İşlerimiz bu aralar bozuk. Kira bedelinin üzerine bu yıl 450 lira zam geldi. Bu zam bize çok geldiği için iş yerini devredeceğim" şeklinde konuştu.
Arasta Kapalıçarşı Başkanı Adem Bayraktar da kira artışlarını fazla bulduklarını, yapılan yanlıştan dönülmesi gerektiğini söyledi.  
'10 BİN LİRA KİRA VERİYORUZ'
Alipaşa yakınında vakıflara ait olmayan iş yerlerini kiralayanlar ise vakıf dükkanlarının fiyatlarının ödedikleri kiralara göre çok uygun olduğunu söyledi. Alipaşa Kapalıçarşı girişine yakın bir noktada iş yeri bulunan Fatma Altun, kiraların yüksek olmasından yakındı. Kapalı çarşıya göre kiralarının neredeyse iki katı olduğuna vurgu yapan Altun, "Alipaşa Çarşısı'na çok yakın bir yerdeyiz, ama bizim kiralarımız onlara göre çok yüksek. Ben bu iş yerine 10 bin lira kira veriyorum. Kira fiyatları kentte çok yüksek" dedi.

EDİRNE

08 Aralık 2019 Pazar

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