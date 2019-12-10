PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

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EDİRNE'de, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan aranan G.A., sahte kimlikle yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken, askerler tarafından yakalandı.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları', Yunanistan'a sınır Karaağaç Mahallesi'nde, devriye görevi sırasında, askeri yasak bölgede 1 kişiyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na gönderilen şüphelinin, yapılan soruşturmasında, sahte kimlik taşıdığı ve 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aranması olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen G.A., soruşturmasının yürütüleceği Mersin'e gönderildi.



EDİRNE 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:49

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