‘Bir fikrim var’ projesi lansmanı yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek olan liseler arası ödüllü proje yarışması ‘Bir fikrim var’ projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Edirne Lisesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen liseler arası ödüllü proje yarışması ‘Bir fikrim var’ projesinin tanıtım toplantısına Edirne Valisi Ekrem Canalp, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında, söz konusu projenin nasıl ortaya çıktığı yönünde bilgilendirmelerde bulundu. Şahin, pilot il olarak projenin Tekirdağ’da denendiği ve başarılı olması hasebiyle şimdi tüm Trakya genelinde Edirne ve Kırklareli illerinde uygulamaya konulduğunu anlattı.

Şahin, maddi ve manevi destekler vererek, öğrenciler ortaya çıkan ve derecelendirilen projelerinin peşini bırakmayacaklarını ve hayata dair şekilde uygulamaya konulması konusunda tüm katkıları sağlayacaklarını söyledi.

EDİRNE 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:49

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