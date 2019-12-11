Trakya Üniversitesi Hastanesi çalışanlarından Kıbrıs Gazisi Köse’ye kutlama

Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde iki buçuk yıldır diyaliz hastası olarak tedavi gören, 1974 yılında Kıbrıs’a ilk çıkarma gerçekleştiren birlikte yer alan, Kıbrıs Gazisi Hüsnü Köse’ye, yeni verilen “Milli Mücadele Madalyası” için, hastane çalışanları tarafından bir kutlama töreni gerçekleştirildi.

Kutlamada, gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak için fedakârca savaşarak Gazi olan Hüsnü Köseye çiçek takdim edildi. Kıbrıs Gazisi Hüsnü Köse, kutlamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.

EDİRNE 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:50

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