Taksi durakları yenileniyor

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğünce Keşan ilçesindeki 9 taksi durağı yenilenerek hizmete açıldı. İlçe merkezinde görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda duraklar tek tip olarak tasarlanıp yenilendi.

Taksicilerin ve müşterilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yenilenen taksi durakları vatandaşların beğenisini kazandı. Duraklarda her türlü ihtiyacın karşılanması amacıyla elektrik tesisatı çekilirken, mini mutfak tezgâhı, iç döşemeli ve tuvaleti hazır şekilde yerine konuluyor.

Edirne Valiliğince yürütülen bu çalışma kapsamında Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan çalışmaların daha sonra ilimiz geneline yayılacağı ve diğer ilçelerimizde de ihtiyaç duyulan noktalarda taksi duraklarının yenilemelerin devam edeceğini kaydetti.

EDİRNE 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:50

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