11 ayda 806 esnaf kepenk kapattı

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Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, son 11 ayda 806 esnafın kepenk kapattığını açıkladı.

2019 yılının esnaf açısından iyi olmadığına dikkat çeken Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Edirne’de 11 ayda 806 dükkanın kepenk kapattığını belirtti.

Yıl sonuna kadar en az 50 dükkanın daha kapatma düşüncesinde olduğunu öne süren Başkan Cingöz, esnafın 2020 yılından en büyük beklentisinin ticaretin gelişmesi yönünde olduğunu savundu.

EDİRNE 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:50

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