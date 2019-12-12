Ev sahibinin yakaladığı hırsız, tutuklandı

Daha 15 günlük! Bu nasıl vicdan!

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kapı kilidini kırarak girmek istediği evin sahibi tarafından yakalanarak, polise teslim edilen Ali Yüm (24), tutuklandı.

İddiaya göre, Ali Yüm, Aşağı Zaferiye Mahallesi Büklüm Sokak'taki tek katlı eve hırsızlık için girmek istedi. Evin kapı kilidini kırdığı sırada ise içeride olan ev sahibi Y.E. tarafından yakalandı.

Y.E.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Yüm'ü gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali Yüm, tutuklanarak, cezaevine konuldu.



EDİRNE 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:51

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