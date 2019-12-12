Sosyal medyada tartıştıkları fırıncıyı, iş yerinde bıçakladılar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sosyal medyadan E.P. ile tartışan 3 kişi, ellerinde bıçaklarla çalıştığı fırına geldi. E.P.'yi 7 yerinden bıçaklayıp, ağır yaralayan 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen O.Y. ve U.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, U.A. ise tutuklandı.

Olay, İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi'nde bulunan fırında meydana geldi. Ekmek fırınında çalışan E.P. ile O.Y., U.K. ve U.A. arasında, sosyal medyada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine 3 kişi, ellerinde bıçaklarla E.P.'nin çalıştığı fırına geldi. Saldırganlar, E.P.'yi 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. E.P., yaralı halde yürüyerek, gittiği Yenimescit Mahallesi Gamze Sokak'taki evine sığınırken, 3 kişi de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.P., çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, O.Y., U.K. ve U.A.'yı Yeni Mahalle'deki iş yerinde, suç aletleri bıçaklarla yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y. ve U.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.A. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.



EDİRNE 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:24

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:50

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.