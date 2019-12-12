Kapıkule’de bir tır dolusu kaçak çay ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda gümrüklenmiş değeri 1 milyon 307 bin lira olan 20 ton 880 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce Bakanlığın kullanımında bulunan İstihbarat Bilgi Sistemi ve Bilge Sistemi üzerinden Kapıkule Gümrük Kapısına yönelik olarak yapılan risk analizi neticesinde, Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen, “Prefabrik Yapı Elemanları” cinsi eşya taşıdığı beyan edilen bir tır riskli olarak değerlendirildi.

Söz konusu tıra ilişkin olarak elde edilen bilgi ve bulgular Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı ve operasyon talimatı verildi.

Kapıkule Gümrük Kapısına gelen şüpheli araç xray taramasına sevk edildi. Tarama neticesinde, tırda taşındığı beyan edilen prefabrik yapı elemanları cinsi eşya görüntüsü ile xray görüntüsünün örtüşmemesi üzerine araçta detaylı aramaya geçildi.

Arama hangarına alınan araç, dünyada sayılı gümrük idaresinde bulunan, kaçak çay aramaları için özel olarak yetiştirilen dedektör köpek tarafından kontrol edildi. Dedektör köpeğin araçta bulunan çuvallara aşırı tepki vermesi üzerine çuvallar açıldı ve çuvalların içerisinde yabancı menşeili çay paketlerinin bulunduğu tespit edildi.

Araçta bulunan 580 çuvalda, gümrüklenmiş değeri 1 milyon 307 bin lira olan, toplam 20 ton 880 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Konuya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

EDİRNE 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:51

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