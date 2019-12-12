Otomobilin çarptığı minik kız hayatını kaybetti Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

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Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kırcasalih Uzunköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan 4. sınıf öğrencisi Ecem Akgün'e çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri geldi. Sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Ayrıca kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Ecem Akgün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ecem Akgün Kırcasalih Atatürk ilkokulu öğrencisiydi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

EDİRNE 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:24

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:50

YATSI 19:18

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