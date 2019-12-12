TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Ankara’da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde bir araya geldi.

Toplantıya TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi, TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan katılım sağladı.

Açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Bölge Temsilcilerinden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Cevahir Asuman Yazmacı belirlendi.

Program Türkiye çapında ilerleyen projeler ile EBRD YKK Projesi hakkında bilgilendirme, hedefler ve ulaşma yöntemleri hakkında fikir alışverişi, muhtemel projeler ve yol haritasının belirlenmesi, çalışma gruplarının ve çalışma planının oluşturulması konularının görüşülmesi ile devam etti.

Bir sonraki toplantıda her bir bölge temsilcisinin bölgelerinde illerde yürütülmekte olan Projelerin tespit edilerek, projelerin durumunun belirlenmesi ve bir sonraki toplantının 21 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesi kararı alındı.

EDİRNE 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:51

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