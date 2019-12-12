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Emniyet Müdürü ile Roman muhtarın ilginç ‘silah atma’ diyaloğu Emniyet Müdürü: ‘Şehir içinde bu ...

İHA

Edirne'de, Roman vatandaşların yaşadığı mahalleyi ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, sokaklarda ve düğünlerde silah atılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, roman muhtarın ilginç cevabıyla karşılaştı. Emniyet Müdürünün, 'Şehir içinde bu işler olmaz, düğünlerde pat pat pat atılıyor' uyarısına, roman muhtardan, 'Müdürüm atılıyor, adet o, sıkıntı olmaz' cevabı geldi.

Emniyet Müdürü ile Roman muhtarın ilginç ‘silah atma’ diyaloğu Emniyet Müdürü: ‘Şehir içinde bu işler olmaz, düğünlerde pat pat pat atılıyor’ Roman Muhtar: ‘Müdürüm atılıyor, adet o be, bunda bir sıkıntı yok, öldürmeye atmıyorlar’

Edirne’de, Roman vatandaşların yaşadığı mahalleyi ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, sokaklarda ve düğünlerde silah atılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, roman muhtarın ilginç cevabıyla karşılaştı. Emniyet Müdürünün, ‘Şehir içinde bu işler olmaz, düğünlerde pat pat pat atılıyor’ uyarısına, roman muhtardan, ‘Müdürüm atılıyor, adet o, sıkıntı olmaz’ cevabı geldi.
Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve beraberindeki heyet, ‘Huzur toplantıları’ ziyaretleri kapsamında, Edirne’nin Roman nüfusunun en yüksek olduğu Menzilahir Mahallesi’ni ziyaret etti. Bir kahvehane gerçekleşen ziyarette, emniyet müdürü ile Roman mahallesi muhtarı arasında sokaklarda silah atma konusunda ilginç diyaloglar yaşandı. Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kent genelinde gerçekleştirdiği ‘Huzur toplantısı’ programları kapsamında, kentin Roman nüfusunun ağırlıklı olarak yaşadığı Menzilahir Mahallesi’ni ziyaret etti.

Emniyet Müdürü ile Roman muhtarın ‘silah atma’ diyaloğu güldürdü
Emniyet Müdürü Kurt, “Türk milletinde var bu ama şehir içinde bu işler olmaz, düğünlerde pat pat pat atılıyor. Öyle değil mi? Muhtarım” uyarısına Menzilahir Mahalle Muhtarı Ergin Karabayır da “Müdürüm atılıyor, adet o be, bunda bir sıkıntı olmaz. Onlar bilerek atıyor, insanları öldürmeye atmıyor be müdürüm” şeklinde verdiği cevap, kahvehane içerisinde bulunan Roman gençler arasında gülüşmelere neden oldu.

Kadına şiddet ve dolandırıcılık yöntemleri ile ilgili uyarılar
Emniyet İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, ayrıca Menzilahir Mahallesi sakinlerini hem kadına şiddet hem de yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri konularında da uyarılarda bulunarak, en ufak bir sorunlarında kendilerine her zaman ulaşabileceklerini belirtti.

Madde bağımlısı oğlunu Emniyet Müdürüne şikayet etti
Öte yandan, kahvehane de bulunan Selahattin Bakır isim bir baba da oğlunun madde bağımlısı olduğunu dile getirerek, Emniyet Müdürü Kurt’tan kendilerine yardım etmesini istedi. Kurt da konunun takipçisi olacaklarını ve her yönüyle her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

EDİRNE

12 Aralık 2019 Perşembe

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