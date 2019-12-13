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‘Tasarımdan üretime yeni vizyon’ projesi hayata geçiyor

İHA

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünce hazırlanan, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Tasarımdan üretime yeni vizyon” adlı projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünce hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından açılan 2019 yılı İmalat Sanayinde Mesleki Eğitim Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanılan "Tasarımdan Üretime Yeni Vizyon" isimli projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen proje tanıtım toplantısına İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ile sorumlu yöneticiler katıldı.
Proje kapsamında Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 1 adet lazer kesim cihazı, 2 adet 3 boyutlu yazıcı ve 2 adet tasarım bilgisayarı alınacak olup, proje kapsamında temin edilen ekipmanlar kullanılarak öğretmen, öğrenci ve okuldan mezun olanlar için 3D tasarım kursu, 3D yazıcı kullanım kursu ve lazer kesim cihazı kullanım kursu verilecek.
Proje eğitimlerinin sonunda eğitime katılanlar iştirakçi işletmelerde, üretim ortamlarında uygulama yapacaklardır. Eğitimlerin sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul Müdürü Sayın Tolga Ünal tarafından “Tasarımdan Üretime Yeni Vizyon” adlı projenin tanıtımının yapılmasının ardından basın toplantısı sona erdi.

EDİRNE

13 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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