Türkiye Kooperatifler Fuar’ında Trakya Birlik damgası

Ticaret Bakanlığınca 58 Aralık tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Trakya Birlik Yönetim Kurulunun da hazır bulunduğu Türkiye'deki her alanda faaliyet gösteren Kooperatiflerin, Birliklerin ve Uluslararası kooperatiflerin katıldığı fuarda, Trakya Birlik fuar alanındaki stant konumu, kurulumu, ikramları ve üst düzey ziyaretçileriyle fuara damgasını vurdu.

Türkiye Kooperatifler Fuarı Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Organizasyonu ile ANKARA ATO Congresium'da düzenlenirken yurt içi ve yurt dışından birçok kooperatifi ve ziyaretçiyi misafir etti.

Türkiye’deki kooperatif ürünlerini dünya ticaret ağına dahil etmek misyonuyla Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından 58 Aralık 2019 tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda, ülkemizde faaliyet gösteren kooperatifler ve üst kuruluşları, kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, market yetkilileri, önde gelen elektronik ticaret firmaları, esnaf ve çiftçilerden girişimci ve tüketicilere kadar ticari hayatın içindeki tüm aktörler bir araya geldi.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda bölge milletvekilleri ile eski bakanlar da Trakya Birlik standını ziyaret ederken, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, Başkan Vekili Hilmi Kahraman, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Kocabıyık, Remzi Kobak, Emre Yılmaz, Şafak Kırbiç ve Genel Müdür Hakan Çalen ile görüş alışverişinde bulunup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’a fuar anısına birer Edirnekari tablosu takdim etti.

Ülkede kooperatifçiliğin en başarılı örneklerden biri olan, Türkiye’nin ve bölgenin gururu Trakya Birlik, stant dizaynı ile ön plana çıkarken, Uluslararası firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirilip, bölgenin ve birliğin ürünlerinin tanıtıldığı stantta Biryağ ile pişen lokmalar ziyaretçilere ikram edildi.

Birçok Ulusal ve Uluslararası Kooperatif ve Üst Kuruluşların katıldığı Ulusal ve Uluslararası basında yer alan fuarın en dikkat çeken markası olan Trakya Birlik adına bir konuşma gerçekleştiren Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, “Ayçiçek başta olmak üzere, mısır ve zeytin yağlarımızı, Biryağ, Birma, Bima, Trakyağ, Biröz, Şefim, Trakyem, Asyem gibi markalarımızı yöremize özgü şekilde hazırladığımız standımızda gerek ülkemiz gerekse başka ülkelerden gelen katılımcılara tanıtmaya çalıştık. Biryağ ile pişen lokmalarımızı dört gün boyunca tüm ziyaretçilere ikram ettik. Cumhurbaşkanımızın Yardımcısı Fuat Oktay da Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan da fuar katılımcıları da standımızı çok beğendi. Ayrıca kooperatif olarak yaptığımız çalışmalar da birçok kurum ve kuruluştan övgü aldı. Sektör paydaşlarımız ve çiftçilerimizin de ilgi gösterdiği fuarın, ülkemizde kooperatifçiliğin gelişimi adına katkı sağlayacağını ümit ediyor, ülkemize, camiamıza ve ortaklarımıza hayırlı olmasını temenni eder, Türkiye Kooperatifler Fuarının düzenlenmesinde çok büyük katkıları olan Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a ve Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün kıymetli personeli ile Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

EDİRNE 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:52

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