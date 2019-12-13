Edirne'de 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi

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EDİRNE'de, jandarma tarafından durdurulan bir araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan üzerinden ülkeye sokulan 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Sürücü K.D. gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'dan kaçak telefon temin ederek, ülkeye yasadışı yollar ile sokacağı bilgisi üzerine K.D.'yi takibe aldı. K.D. yönetimindeki araç, merkeze bağlı Orhaniye Köyü'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken, K.D. gözaltına alındı.



EDİRNE 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:52

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