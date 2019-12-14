Tarlada şok görüntü

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Edirne'de lüks otomobilleri taşıyan tırın tarlaya devrilmesi sonucu dorsede bulunan lüks otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Georgi İvanov'un kullandığı P 6339 KM plakalı TIR'ın dorsesin de bulunan otomobiller Lalapaşa kavşağında tarlaya devrildi.

Bölgeye çağırılan vinçler yardımıyla otomobiller ve TIR dorsesi tarladan kaldırıldı.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

EDİRNE 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:52

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