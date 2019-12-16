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Doğa tutkunlarından sınır ötesi yürüyüş

İHA

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kenti Edirne'de faaliyet göstermenin avantajlarını sonuna kadar kullanan Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) Derneği, Türkiye'nin sınırı aşan ilk ve şimdilik tek doğa yürüyüşü olma özelliğini elinde bulunduran "Arda Boyları Doğa Yürüyüşü" etkinliğinin dördüncüsünü gerçekleştirdi.

Doğa tutkunlarından sınır ötesi yürüyüş

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kenti Edirne’de faaliyet göstermenin avantajlarını sonuna kadar kullanan Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) Derneği, Türkiye’nin sınırı aşan ilk ve şimdilik tek doğa yürüyüşü olma özelliğini elinde bulunduran “Arda Boyları Doğa Yürüyüşü” etkinliğinin dördüncüsünü gerçekleştirdi.
Kalabalık bir katılımla gerçekleşen etkinlikte Karaağaç’tan yola koyulan doğaseverler, gümrük işlemlerinin ardından sırasıyla Yunanistan’ın Kastanies ve Rizia köylerini yürüyerek toplamda 16 kilometre yol kat etti.
Sadece Türkiye Trakya’sıyla sınırlı kalmayıp etkinliklerini Yunanistan ve Bulgaristan Trakya’sına da yayan ve doğaseverleri üç ülkenin sınırlarında doğa ile buluşturan organizasyonlara imza atan EDOSK, ilkini 2015 yılında düzenlediği “Arda Boyları Doğa Yürüyüşü” etkinliğinin dördüncüsünü 15 Aralık Pazar günü gerçekleştirdi. Edirne’nin yanı sıra Lüleburgaz ve İstanbul’dan da katılımın sağlandığı etkinlikte doğaseverler, uğrunu türkülerin yakıldığı Arda Nehri’ne paralel bir güzergahta doğa ile iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı.
Pazar sabah erken saatlerden itibaren Karaağaç’ta toplanan doğaseverler, Pazarkule ve Kastanies gümrük sahalarındaki işlemlerin ardından, her yaz Yunanistan’ın en büyük açık hava festivallerinden birinin yapıldığı Ardas Fest’in düzenlendiği alanda sabah sporunu yaptı. Sonrasında, Bulgaristan’da doğduktan sonra Yunanistan sınırlarından geçen ve son olarak Türkiye’de Meriç Nehri’ne karışan Arda Nehri’ne paralel bir güzergâhta etkinliklerine devam eden doğaseverler, Kastanies ve Rizia köylerinde vermiş oldukları molalarda Yunan köylülerle sohbet edip fotoğraf çekildi.
EDOSK olarak faaliyetlerini sadece Edirne ile sınırlı tutmayıp sınır ötesine taşıdıklarını ifade eden EDOSK Başkanı Orkun Akman, faaliyet gösterdikleri branşlarda Edirne’de birçok ilke imza attıklarını ve 15 Aralık Pazar günü gerçekleştirdikleri etkinliğin Türkiye’de bir ilk olduğunu dile getirdi. Arda Nehri’nin yalnızca 1 kilometrelik kısmının Türkiye sınırlarında olduğunu, ancak o kısmın da askeri bölgeye denk geldiği için özel izinle görülebildiğini ifade eden Akman, “Dört yıldır yürümüş olduğumuz bu parkuru geleneksel bir etkinlik haline getirme hedefinde emin adımlarla ilerliyoruz. Bu parkuru senede bir ya da iki defa yürüyerek hem iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekmeyi, hem de katılımcılarımızı bölgenin doğal güzellikleri ile tanıştırmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki bu yürüyüş, ilerleyen yıllarda bir EDOSK klasiği haline gelecek ve belki de Türk ve Yunan bürokratların da katılımıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin sınırın çok ötesinde olduğuna vurgu yapılacak” dedi.
Akman, söz konusu etkinliğin iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu katkılar sağladığına da vurgu yaparak etkinliğin her geçen yıl büyüdüğünü ve ileri ki dönemlerde etkinliğin bir benzerini kano ile yapmayı hayal ettiklerini söyledi.

EDİRNE

16 Aralık 2019 Pazartesi

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