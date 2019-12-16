Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Türkiye’den Bulgaristan’a kayak turları için giden vatandaşların Edirne’de konaklamaları için tur şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıklayarak, 2020 yılının Edirne için turizm yılı olacağını söyledi.

Yurtdışına kış turizmi için giden turların geçiş güzergahı olan Edirne’de, turların konaklamalarını sağlayıp Edirne’nin kış turizmini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini açıklayan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, “Yurt dışında tatil turları çok ucuz. Bilhassa Bulgaristan’da kayak turları çok ucuz. Ülkemizden Bulgaristan’a giden vatandaşların bir veya iki gece Edirne’de konaklamalarını istiyoruz. Bununla ilgili tur şirketleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle okulların yarıyıl tatilinde yurt dışına çıkacaklar oldukça yoğun olacaktır. Edirne’de otel kapasitesi çok yüksek. Otellerin doluluk oranı yüksek. 2020 yılı Edirne için turizm yılı olacak diyebiliriz” dedi.

EDİRNE 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:54

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