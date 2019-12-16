Daninmarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı

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EDİRNE´de, yasa dışı yollarla Yunanistan´a çıkmak isterken hudut karakolu ekiplerince yakalanan ve PKK şüphelisi olduğu belirlenen Danimarka vatandaşı N.K.G., gözaltına alındı.

Edirne´de Başyurt Hudut Karakolu ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan´a çıkmak isterken yakalanan 1 kişi, işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne götürüldü. Yapılan sorgulamada yakalanan kişinin `terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet´ suçundan aranan, ayrıca `PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak, propagandasını yapmak, yardım ve yataklık yapmak´ suçlarından da açık dosyası bulunan Kuveyt uyruklu Danimarka vatandaşı N.K.G. olduğu belirlendi. N.K.G., savcılık talimatıyla Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



EDİRNE 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:54

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