Edirne’de sis

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Edirne'de sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde devam eden sis, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle kentte çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken, trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

EDİRNE 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:54

GÜNEŞ 08:28

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:52

YATSI 19:19

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