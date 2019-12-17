Sürücülere sis uyarısı 3 gün boyunca devam edecek

Meteorolojiden Edirne ve çevresi için 3 gün sis uyarısı geldi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha etkili olacağı ön görülen sis için sürücülerin, görüş mesafesinden dolayı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Edirne’de, Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerden 3 gün boyunca aşırı sis uyarısı geldi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiliyor.



Selimiye sis nedeniyle gözden kayboldu

Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği, Selimiye Cami, sis nedeniyle adeta gözden kayboldu. Kentin bir diğer simgelerinden olan tarihi taş köprüler de sis nedeniyle gözden kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden sis hadisesi ile ilgili uyarı geldi. 1720 Aralık 2019 tarihleri arasında sisin bölgede etkili olacağı belirtildi. Söz konusu sis hadisesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sürücülerin trafikte daha dikkatli seyir etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

EDİRNE 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:54

GÜNEŞ 08:28

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:52

YATSI 19:19

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