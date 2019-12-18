Enez'de 36 kaçak göçmen yakalandı

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EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan ve İran uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Yaylaköy açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 8'i çocuk, 6'sı kadın olmak üzere Afganistan ve İran uyruklu 36 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yakalanma anları, Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülendi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



EDİRNE 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:55

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