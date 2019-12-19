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Geleceğin aşçılarından rektör Tabakoğlu'na ziyaret

İHA

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hatice Palüzar, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı Serbest Öğretim Elemanı Hüseyin Gündoğdu ile Aşçılık Programı 1. sınıf öğrencileri Seda Nur Dikçe, İpek Nacar, İlker Balta, Esrin Zilayas ve Havva Nur Özdemir, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Geleceğin aşçılarından rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hatice Palüzar, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı Serbest Öğretim Elemanı Hüseyin Gündoğdu ile Aşçılık Programı 1. sınıf öğrencileri Seda Nur Dikçe, İpek Nacar, İlker Balta, Esrin Zilayas ve Havva Nur Özdemir, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı’na bu yıl katılan çiçeği burnunda aşçı adayları, ziyaret esnasında Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na mutfaklarında hazırladıkları birbirinden farklı lezzetleri sundu.
Öğrenciler, büyük bir titizlik ve özenle hazırladıkları Akdeniz Bölgesi’ne ait yöresel lezzet Çakıldaklı Çorba, Osmanlı Mutfağı’ndan Danei Bulgurı Hassa, Anadolu’nun tarihi lezzetlerinden Büryan Kebabı ve Osmanlı Saray Mutfağı’nın önemli tatlarından Üzüm Hoşafı’nı, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na ikram etti. Arda Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri ve öğretim elemanları ziyarette, kendilerine verilen destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyarette, gastronomi alanındaki başarılarına her geçen gün bir yenisini ekleyen ve adından sıkça söz ettiren Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı’na bu yıl dâhil olan öğrenciler, üst sınıflardaki arkadaşlarının elde ettiği başarıların peşinden giderek, katıldıkları mutfak yarışmalarından ödüllerle dönmek için çalıştıklarını aktardı ve kendilerine sunulan eğitimler hakkında bilgi verdi.
Ziyarette öğrenciler kendilerini tanıtarak, kendi el emekleriyle hazırladıkları birbirinden güzel Anadolu lezzetleri hakkında bilgi verdi. Kendilerini yetiştiren hocalarına ve her daim desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür eden aşçı adayları, Trakya Üniversitesi ve Edirne’nin adını, katılacakları her platformda duyurmak istediklerini sözlerine ekledi. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na Arda Meslek Yüksekokulu olarak yürüttükleri faaliyetler, 3+1 İş Yeri Eğitimi ve Uygulamaları, öğrencilerin staj hareketliliği ve eğitim programları hakkında bilgiler ileten öğretim elemanları, Aşçılık Programı öğrencilerinin kazandığı başarılar ve aldığı ödüllere ilişkin de bilgiler paylaştı.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türk Mutfağının dünyanın sayılı mutfakları arasında yer aldığını belirterek, Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı’nın katıldığı yarışmaları ve başarılarını yakından takip ettiğini söyledi. Nazik ziyaretlerinden ve hazırlanan ikramlardan dolayı Arda Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencilerine teşekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Aşçılık Programı’nın yapmayı planladığı faaliyet ve etkinliklerde Üniversite olarak desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi. Trakya Üniversitesi’ni her alanda olduğu gibi gastronomi ve turizm alanında da önemli bir noktaya taşımak istediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Üniversitemiz, katıldığı ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarından pek çok başarı ve ödülle dönerek adından söz ettiren bir üniversite oldu. Edindiğiniz bu misyon ve görev bilinci, bundan sonra yapılacak çalışma ve kazanılacak başarılarla diğer öğrencilerimize de örnek olacaktır. Arda Meslek Yüksekokulu’nun katılacağı her türlü organizasyon ve yarışmada, Üniversitemizin başarılarını daha da artıracağına inanıyorum. Bu başarıların ardında sevgi, saygı ve güvenle ilerleyen bir ekip başarısı var. Hocalarımızın gösterdiği azim ve çaba oldukça değerli. Trakya Üniversitesi olarak sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Başarılarınızın devamını dilerim” dedi.
Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Öğrencilerin meslekleri ile ilgili deneyimler yaşamaları ve kariyerleri ile ilgili doğru planlamalar yapmalarını sağlamak için kendilerine zemin hazırlıyoruz. Ulusal ve uluslararası platformlara katılmalarını, kendilerini ve yeteneklerini tamamlayabilmeleri açısından değerli görüyoruz. Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı’nın elde ettiği başarılarda, bizlere her zaman destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun da katkısı büyük. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Üniversitemizi başarıyla temsil etmek için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

EDİRNE

19 Aralık 2019 Perşembe

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