Cuma namazı öncesi Selimiye'de ilginç olay Minbere çıkan şüpheli bir şahıs Selimiye'yi ziyarete kapattı Minbere çıktı saatlerce inmedi, polis ekipleri ikna etti: "Gel beraber dua edelim"

Edirne’de bir şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebeple Selimiye Camisi'nde bulunan minbere çıktı. Şahsın uzun süre minberden inmediğini fark eden cami görevlileri polis ekiplerine haber verdi. Cami, güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 2 saat süreyle ziyarete kapatıldı.

Edirne’de, cuma namazı öncesi Selimiye Camisi'nde ilginç bir olay yaşandı. 30’lu yaşlarda olan O.T. isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir sebeple camiye gelerek, minbere çıktı. O.T.'nin uzun süre minberden inmediğini fark eden cami görevlileri polis ekiplerine haber verdi.



Selimiye ziyarete kapatıldı

Camiye gelen polis ekipleri uzun bir süre minberde oturan O.T. ile inmesi yönünde sohbet gerçekleştirdi. Bu sırada Selimiye Camisi, güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 2 saat boyunca ziyarete kapatıldı. Minberde oturan şüpheli şahsın yanına çıkan polis ekipleri, O.T.'yi inmesi için ikna etmeye çalıştı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, titizlikle şahsı ikna etmeye çalışırken, ‘gel beraber dua edelim’ telkinlerinde dahi bulundu.

Minberden indirilen şüpheli şahıs, önce sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi, ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

EDİRNE 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:56

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